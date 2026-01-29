是否攻台成習張決裂關鍵！ 張又俠被捕 專家：未來有這5種可能性.....
[Newtalk新聞] 2026年1月，中南海政壇爆發建政以來罕見的權力強震。繼國防部正式對外通報中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」遭立案調查後，北京權力核心的裂痕已無法掩蓋。這場從傳聞發酵到正式收網僅耗時數日的閃電抓捕，不僅是軍隊大清洗的最高峰，更被視為「21 世紀的林彪事件」，預示著習近平與軍方專業勢力的徹底決裂。
回溯事件起點，張又俠於 1 月中旬缺席省部級幹部專題班，隨即引發海外輿論與社群平台對其「落馬」的猜測。隨後官方以極短時間公布訊息，打破了中共「不到萬不得已不動正國級」的政壇潛規則。《大紀元》特約記者橫河分析，這種繞過常規程序、由中央警衛局直接執行的「突襲」，本質上是一場充滿政變色彩的權力反撲。
橫河分析指出，在眾多權力鬥爭的假設中，「台灣問題」被認為是串連整起事件的核心主線。習近平將統一台灣視為其政治生涯「強起來」的終極勳章，然而作為軍中少數具備實戰經驗且掌握專業裝備知識的將領，張又俠對攻台計畫的戰略評估，顯然與習近平的目標南轅北轍。美方觀察家曾指出，張又俠是現役將領中唯一能針對軍事短板與美台軍力對比提供客觀建議的人，而這種基於現實的「抗命」，在習近平眼中卻演變成對「軍委主席負責制」的嚴重踐踏。
橫河近一步說明，張又俠與習近平之間複雜的私人恩怨與派系矛盾，更讓這場鬥爭帶有濃厚的報復色彩。自 2025 年三中全會期間習近平傳出健康警訊後，外界普遍認為張又俠曾與元老聯手，藉機實施「程序性架空」以阻止習近平持續折騰改革開放的成果。對習近平而言，從早期肅清劉源、劉亞洲等太子黨勢力，到如今對這位曾為己所用的「老友」動手，反映出其對接班威脅與權力分享的極度不安全感。
橫河點出，此次軍事大清洗對共軍戰力的打擊近乎毀滅性，值得注意。隨著張、劉兩人的倒台，中共軍方高層具備實戰經驗的人才凋零殆盡，新一代將領在「忠誠第一、專業讓位」的氛圍下多採取躺平姿態。這導致中共雖在口頭上對台強硬，但軍種間的協同作戰與系統工程磨合卻因指揮體系崩壞而面臨斷層。
橫河指出，目前，中國各軍區與省市官員對此事件的反應呈現出詭異的沉默，這種集體觀望的氣氛與 1989 年六四事件前夕高度相似。中紀委網站在發布公告後又撤回的舉動，進一步證實了黨內制度功能的全面失靈，權力運作已退化至「一人獨裁」的原始森林模式。
橫河表示，這場針對張又俠的「政變式」清洗，雖讓習近平短期內掌握了無人挑戰的絕對權力，卻也將其個人威望推至低谷。當黨內最後一絲試圖糾偏、挽救體制的專業力量被剷除，這場權力終局已不再只是將領的更迭，而是中共王朝走向體制崩潰的里程碑。當所有改良的路徑都被堵死，拋棄既有體制或許已成為中國政局發展的唯一出口。
