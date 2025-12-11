是否更改入境卡對我國名標示 南韓外交部「打太極」不正面回應

南韓外交部在今（11）日首次回應關於入境卡錯誤標示我國國名問題，但只說「希望增進非官方實質合作」，避談是否會更改名稱標示。

南韓的電子入境卡，將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，讓我外交部數次向韓方嚴正關切並且交涉，希望南韓更改。南韓外交部今（11）日重申，增進韓台間「非官方合作」的基本立場不變，但始終沒有提到，是否會更改對我國的國名標示。（葉柏毅報導）

據南韓「紐西斯通訊社」報導，南韓外交部發言人朴日，11日在例行記者會中，就我方要求修正南韓電子入境卡上，對台灣的錯誤標示問題表示，南韓「一貫堅持增進韓台間非官方實質合作的基本立場」。

廣告 廣告

朴日同時表示，南韓的基本立場，是持續增進與台灣的實質合作，至於其他相關問題，也會在這樣的基本立場之下處理。但是朴日並沒有具體提到，是否會更改入境卡國名標示。有媒體報導，南韓方面表示，會「綜合考慮各種層面的影響，持續與相關單位協商」。

也有媒體引述南韓外交部相關人士說法指出，南韓方面會持續密切關注相關狀況，在考慮諸般層面之下，進行檢討。不過不管怎麼說，南韓方面始終沒有正面回答，是不是將修改入境卡中，對我國國名的標示。