是否會面？黃仁勳預計明抵台 蔣萬安：一切都還沒定

輝達執行長黃仁勳明（29）日將來台，黃仁勳是否有機會就輝達總部「星艦3.0」落腳北士科一案與台北市長蔣萬安會面，帶黃仁勳去吃士林夜市美食。對此，蔣萬安今（28）日受訪表示，一切都還沒有定，可以理解黃仁勳這次來，行程非常滿，會與輝達持續保持聯繫。

黃仁勳預計明（29）日抵達台灣，目前行程有「30日參加輝達台灣尾牙，隔天邀請台灣AI供應鏈關鍵合作廠商高層共進晚餐。」而台北市府盼在黃仁勳見證下，與輝達台灣子公司簽訂北士科T17、18基地的地上權契約。

蔣萬安今日出席「好孕 2U 乘車補助」與乘車平台Uber攜手合作記者會，被媒體詢問，先前傳出市府將會準備士林夜市小吃，用較科技感與創意的形式與黃仁勳完成簽約，但黃仁勳此次來台是否行程太滿，兩人沒有機會跟一起吃士林夜市小吃？

蔣萬安回應，一切行程都還沒有底定，他也可以理解黃仁勳這次來的行程很滿，會和輝達持續保持聯繫。

