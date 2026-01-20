即時中心／張英傑報導

宏都拉斯總統大選去（2025）年落幕，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾經承諾當選之後會跟我國恢復邦交，引發關注；由於1月底宏國將舉行新任總統就職典禮，外交部今（20）日回覆媒體詢問「是否派員參加」時，做出回覆。



















外交部今日上午11時舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿進行業務簡報。

有媒體詢問，是否跟阿斯夫拉有所聯繫？是否考慮想參加阿斯夫拉的就職典禮？對此，盧朝睿回應表示，對於宏都拉斯，還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，與包括宏都拉斯在內世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位，並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待，全力以赴。



盧朝睿也說，至於是否有機會參加就職典禮的環節，因為我方跟宏都拉斯目前沒有邦交，到目前為止，我們還沒有收到宏方的邀請。









原文出處：快新聞／是否派員出席宏都拉斯總統就職典禮？外交部「鬆口」這樣說

