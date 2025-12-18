是否爭取連任新竹市長？ 高虹安：將拜會藍白主席

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市長高虹安上午復職後出席公開行程，媒體問及是否會與藍營合作在竹市競選連任，她說，將拜會民眾黨、國民黨主席，有詳盡決定再對外說明。

高虹安今天上午回到新竹市政府上班，11時到某購物中心廣場出席復職後的第一個公開行程「新竹市消防局2026消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。

媒體問及是否會與藍營合作在新竹市競選連任，高虹安回應，先回到市府工作，後續一一拜會民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文，有較詳盡的決定再對外說明。

關於內政部擬補發停職期間薪水，高虹安說，目前還不太知道確切補發多少薪水、何時補發，一切依法處理。

記者詢問是否擔心高檢署上訴成功，高虹安指出，檢察官有其職權，她都尊重，如果上訴到三審，還是會繼續在司法的戰場上努力。

高虹安說，貪污標籤很沉重，任何人都難以承受，尤其是公眾人物，二審的判決結果能讓貪污標籤從她身上移開，是非常重要的事，希望綠營支持者或網路上的言論還是要盡量克制。

高虹安於活動中致詞表示，今天她復職回到市府上班，上午進到市長室所簽的第一份公文，就是將針對竹市消防人員的危險加給進行調升，盼更有效保障消防人員權益。（編輯：林恕暉）1141218