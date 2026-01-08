是否特赦陳水扁？ 法務部長：尊重總統的職權行使

前總統陳水扁日前指稱行政院長卓榮泰下令禁播他的政論節目，是否特赦陳水扁的議題又再度引發討論。賴清德總統今天(8日)表示，對於此議題，相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。法務部長鄭銘謙則說特赦是總統依照赦免法、憲法的法定職權，法務部完全尊重總統的職權行使。

目前「保外就醫」的前總統陳水扁錄製的網路新節目「總統鏡來講」無法播出，陳水扁事後指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，導致特赦議題再度引發討論。

賴清德總統8日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，他在會前接受媒體聯訪時，針對特赦陳水扁議題並無進一步表示意見。總統說：『(原音)這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。』

法務部長鄭銘謙受訪時則說明，特赦是總統依照「赦免法」、乃至憲法的法定職權，法務部尊重總統的職權行使。鄭銘謙說：『(原音)有沒有特赦我想這個必須按照「赦免法」來處理，這個是要在判決確定之後才有特赦的問題。我們完全尊重總統在這個職權上的行使。』

另外，針對太子集團主嫌陳志驚傳已經在柬埔寨落網，不過，有媒體報導指出，陳志可能會被送回到中國，而不是到台灣受審。鄭銘謙則說，此案的犯罪行為主要是在柬埔寨，柬埔寨與我國沒有司法引渡協議，但法務部仍會全力關注，了解後續進行的情況，也會全力偵辦太子集團在我國國內所有不法的行為。(編輯：宋皖媛)

