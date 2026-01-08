是否特赦陳水扁？ 賴清德：「我沒有進一步補充」

前總統陳水扁特赦議題再度引發關注。（圖：陳水扁新勇哥物語臉書）

目前保外就醫的前總統陳水扁，本月初原本要在網路開設新節目《總統鏡來講》，不料臨時喊卡，自爆因行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，賴政府是否該特赦陳水扁話題再起。賴清德總統和法務部長鄭銘謙今（8）日紛紛回應了。

賴清德、鄭銘謙今天出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。鄭銘謙受訪指出，特赦是總統依照赦免法、憲法的法定職權，有沒有要特赦，必須按照赦免法判決確定後，才有特赦的問題，法務部完全尊重總統的職權行使。

賴清德回應，「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。」至於大陸宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並點名檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，賴清德表示，對任何一個被大陸進行跨境鎮壓的人民「感到驕傲」。