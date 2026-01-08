是否特赦陳水扁？賴清德、法務部長給答案！

▲針對特赦阿扁議題，賴清德受訪時表示，相關單位已經清楚說明。（圖／攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日受訪時表示，相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充；法務部長鄭銘謙則強調，法務部完全尊重總統的職權行使。

賴清德、鄭銘謙上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，對於是否特赦阿扁，賴清德受訪時表示，這部分相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。

鄭銘謙則說，特赦是總統依照赦免法、憲法的法定職權，是否特赦仍要按照赦免法判決確定後，才有特設問題，法務部完全尊重總統的職權行使。

另外，針對飛官搜救進度，賴清德回應，目前國防部海空聯合搜救大隊仍然持續全力搜救當中，他非常希望全國人民能替辛柏毅上尉集氣，並祈禱辛上尉能夠平安歸來。

