是否特赦陳水扁？賴清德：相關單位已清楚說明「我沒有補充」

保外就醫中的前總統陳水扁原訂開設節目《總統鏡來講》，但在播出前突然喊卡，陳水扁則指控是行政院長卓榮泰下令不准播出，有分析認為陳水扁此舉意在向總統賴清德爭取特赦。針對是否特赦陳水扁，賴清德今（7）日受訪時回應，這部分相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。

陳水扁原訂與《鏡電視》合作開設新節目，但在播出前夕突然喊卡，陳水扁則發文指控，矯正署長向他證實，是卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。有分析指出，陳水扁此言恐是製造壓力，向賴清德爭取實質特赦。

賴清德今日上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，針對媒體關注是否特赦陳水扁，賴清德僅回應：「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。」

法務部長鄭銘謙則表示，特赦是總統職權，有沒有特赦，必須要按照《赦免法》，判決確定之後才有特赦問題，「我們完全尊重總統職權的行使。」

