是否特赦陳水扁？ 賴清德：相關單位已說明

總統賴清德出席調查局調查班第62期結業典禮並於會前接受媒體訪問。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳彩玲／台北報導〕總統賴清德今早接受媒體聯訪時，被問及是否會特赦前總統陳水扁？他僅簡短回應，「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝」。

陳水扁原訂4日播出新節目「總統鏡來開講」臨時喊卡，陳水扁在臉書爆料，是因為被行政院長卓榮泰下令不准播出，他是透過矯正署長林憲銘證實此事；矯正署則於先前回應，未收到相關訊息，無從評論回應，是本於職權、依法駁回。

不過，此風波也讓外界猜測，陳水扁是在向賴政府施壓，爭取實質特赦。今天上午賴清德出席「調查局調查班第62期結業典禮」，接受媒體聯訪時，被問及是否會特赦前總統陳水扁？他僅回應，沒有進一步補充。

在同場記者會的法務部長鄭銘謙則回應，有沒有特赦，必須按照「赦免法」處理，這要在判決確定後，才有特赦的問題，完全尊重總統在這個職權上的行使。

