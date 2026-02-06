是否續約味全龍當小龍女？李多慧首公開露臉全招了 最新動向曝光
記者蔡維歆／台北報導
超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，如今從樂天轉當味全龍「小龍女」即將約滿，去年底她出席活動被問到合約期滿後的動向，當時支支吾吾擠出「應該...看一下...」。媒體問她是否要等球團公布，李多慧點點頭表示同意，強調自己很喜歡啦啦隊活動，會繼續應援下去。如今趕在過年前，她宣布和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人。
當初她為了代言光陽KYMCO機車，特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島的李多慧，她對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」
廣告拍攝當天，李多慧騎上「Like EURO 125」和「Yogurt Slim 優格 125」這兩款新車，雖然天氣有點冷，但她說：「我超級開心！因為有『Like EURO 125』和『Yogurt Slim 優格 125』，我心情很滿意，我選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮！因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」
更多三立新聞網報導
捐兒福29萬台幣遭郁方開轟！李雅英公布「關鍵主因」 聲明全文曝光
導演馮凱《豆腐媽媽》爆替身墜樓意外！周遊出面哭了 鬆口拍攝內幕
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟
大S離世1年「4.6億豪宅還在名下」！業界人士曝3種可能：最嚴重恐充公
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身失憶吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
獨家! 百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導持續帶您來關心，百歲人瑞和68歲看護的結婚案！獨家來帶您來看看，子女們看到102歲的爸爸回來了，激動到哭出來，但他們也很擔心爸爸人身安全，深怕對方來搶人，出動更多人來保護。至於外界最關心，當時的"證婚人"到底是誰，家屬獨家透漏，其中一個是看護兒子，另一位則懷疑是看護的朋友。身價高達8億，高齡102歲的人瑞，好不容易被子女們接回家，兒女們一看到好久不見的父親，激動的哭出來。一家人終於大團圓，女兒更興奮地播放爸爸最愛的日文歌，隨著旋律起舞，父親能在農曆年前成功回家，大家都好開心。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）不過，爸爸剛回家，換了一個不同的居住環境，似乎還有些不習慣，子女們先不斷安撫他。人雖然接回家了，但68歲的"看護"，在老翁子女不知情的狀況下，變成102歲爸爸的合法妻子，家屬還是想了解清楚，到底怎麼一回事。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）對於為何結婚，老父親說不清楚，但家屬探查得知，證婚人都不是他們的親友，未來對於這一起婚姻，恐怕還得上法庭辯個分明，但最慶幸的是，父親回家後，狀況越來越好了。家屬就怕看護這一方要來搶人，層層保護父親，這一起人瑞突然和68歲看護結婚的事件，未完待續。原文出處：獨／百歲翁與看護結婚案 家屬揭「證婚人」身分疑點 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？