是否續約味全龍當小龍女？李多慧首公開露臉全招了 最新動向曝光

記者蔡維歆／台北報導

超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，如今從樂天轉當味全龍「小龍女」即將約滿，去年底她出席活動被問到合約期滿後的動向，當時支支吾吾擠出「應該...看一下...」。媒體問她是否要等球團公布，李多慧點點頭表示同意，強調自己很喜歡啦啦隊活動，會繼續應援下去。如今趕在過年前，她宣布和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人。

李多慧拍代言。(圖／KYMCO光陽提供）

當初她為了代言光陽KYMCO機車，特別回韓國考機車駕照，曾經花了5天4夜騎機車環島的李多慧，她對自己的騎車技術也很有信心：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

廣告拍攝當天，李多慧騎上「Like EURO 125」和「Yogurt Slim 優格 125」這兩款新車，雖然天氣有點冷，但她說：「我超級開心！因為有『Like EURO 125』和『Yogurt Slim 優格 125』，我心情很滿意，我選摩托車的時候，第一件重要的事，就是顏色，超級漂亮！因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」

