即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨主席黃國昌近日在廣播節目宣稱，經內參民調指出，只要藍白在2026年新北市長選戰合作，不論推派台北市副市長李四川或他，都能贏過代表綠營的立委蘇巧慧，消息一出受到外界高度關注。不過，黃國昌今（16）日上午受訪被問到是否會公開內參民調時，他則回說，既然是內參民調就不會公布，而樣本數絕對是上千。

黃國昌今日上午出席「聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場前接受媒體聯訪；記者問到，黃國昌先前在廣播公布，不管是李四川參選或是他，都會在新北市長選舉贏過蘇巧慧，是否有機會可以公布內參民調？民調樣本數大概是多少？

對此，黃國昌回說，既然是內參民調就不會公布，樣本數絕對是上千，「既然是內參民調，在立法院的時候好像綠媒也問過，我就說這是內參民調就不會公布」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

他又稱，做民調是給自己接下來努力方向的非常重要參考依據，與民進黨透過媒體發布民調帶風向，本質上有完全不同。

原文出處：快新聞／是否要公布？昔曝新北市長內參民調 黃國昌回應了

