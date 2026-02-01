是否見蔣萬安？ 黃仁勳：我想很快會再碰面

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳明（2）日將會離開台灣，結束這次來台行程。原先傳出黃仁勳可能會與台北市長蔣萬安與台北市政府會面，但他今（1）日直言這次不會，但也賣關子說「但我很快就會見到市長了」，並強調自己相當有意願回來簽約；當媒體詢問是否可能農曆年前，也就是下週再來，他則笑說「我下週還受歡迎嗎？」



黃仁勳這次來台主要是參加台灣輝達尾牙，以及在春節前夕宴輝達供應鏈，但北市府也期盼可以藉由這次機會邀請黃仁勳來簽約，因此努力趕在1月底前通過預計讓輝達台灣總部坐落的北投士林科學園區T17、T18的台北市都市計畫變更，甚至提出希望可以帶著黃仁勳到士林夜市或是到鄰近T17、T18的土地公廟，並準備夜市美食招待。



然而，這次黃仁勳行程相當緊湊，是否可能與北市府合體一直無法拍板。而直到今天最後一場行程，黃仁勳才明確說不會這次不會與蔣萬安碰面，並且提到簽約這件事情相當簡單，更期待後續可以看到台灣總部落成。



黃仁勳說，自己很期待看到蔣市長，因為確實努力確保了T17、T18土地，也期待可以在這邊興建一個非常大的園區，重申因為晶片需求日益蓬勃，以前Hopper時代，美台超級電腦只有一顆晶片，現在Vera Rubin就有6顆，因此台灣輝達的成長規模及速度非常快，也需要更多工程師，因此急需一個新基地。



對於是否可能回來跟北市府簽約，他斬釘截鐵地說，「是的，我會回來簽署。我 當然會」，對於是否可能在下次到來，也就是5月台北電腦展（COMPUTEX）以前還是以後，他則賣起關子，表示當自己知道了自然就會跟大家說；對於是否可農曆年前、也就是下個禮拜？他則笑說，「我下週還受歡迎嗎？」

