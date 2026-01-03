是否見鄭麗文？柯文哲喊不急：時間到了都會見

柯文哲、張啓楷上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。摘自柯文哲YT



民眾黨前主席柯文哲近來復出，昨（1/2）一整天到立法院拜會藍綠委，還與立法院民進黨團總召柯建銘會面15分鐘，對於是否要見國民黨主席鄭麗文，柯文哲今（1/3）表示，不必特別為了見而見，但是有需要見就見，「這個其實時間到了都會見啦，這個不急」。

柯文哲因京華城案結束言詞辯論後，近來已復出，他昨（1/2）為協助民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母解禁，到立法院拜會藍綠黨團，以及藍綠委，也包括民進黨團總召柯建銘。對於是否會拜會立法院長韓國瑜？柯昨說，不要說「拜會」，是「拜訪」，他跟韓國瑜本來交情就不錯，所以朋友也可以大家去吃飯、喝茶，不要搞得好像什麼「黨對黨談判」，他跟韓國瑜本來就是好朋友，有什麼奇怪。

柯文哲今行程滿檔，到嘉義市為市長參選人張啓楷輔選，上午出席「阿北回嘉小草座談」活動時，媒體問柯有打算去見鄭麗文？柯說，不必特別為了見而見，但是有需要見就見，「這個其實時間到了都會見啦，這個不急」。

