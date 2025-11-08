是否親自拜會黃仁勳？蔣萬安回：與輝達密切聯繫、管道暢通

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（7）日抵台，今早出席台積電運動會。台北市長蔣萬安今出席活動時，被問到下午是否有機會親自至新竹拜訪？蔣萬安說，他們其實都跟輝達總部保持非常密切的聯繫，也有非常暢通的管道。

蔣萬安今天上午出席捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前受訪時，被問到下午是否有機會親自至新竹拜訪黃仁勳。

蔣萬安表示，他們其實都跟輝達總部保持非常密切的聯繫，也有非常暢通的管道，輝達總部在台北設立進度也都持續推進，所以一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展以及市民的福祉，他一定全力以赴。



