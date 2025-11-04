是否解封今拍板 豬市11／7可望開市

台中梧棲非洲豬瘟疫情已進入最後階段，禁運宰限制將於6日中午12時解除，而目前所有關聯場、全國豬場、車輛及人員的採檢皆呈現非洲豬瘟核酸陰性，惟當事案例場還是能檢出核酸陽性，預計5日會再進行採檢，目標6日包含案例場內全國陰性，為疫情畫下句點。行政院長卓榮泰表示，中央應變中心5日中午將作出是否完全解封的決定，後續將展開為期一個月的市場管理、肉品穩定計畫；至於邊境防護，卓也說，跟過去相比只有趨嚴，往後還會再加嚴20％的能量。

卓榮泰直言，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度的懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調團這幾天的辛苦調查，證實了這次事件的引發是因廚餘應蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

盧秀燕昨在市政會議強調，事件發生當下，台中比照新冠疫情標準訂定最高標準，即時拆彈化解危機，到目前為止，「我負責任地說，台中市其他154場豬場超過8萬頭豬都沒有被感染，全國豬隻也沒有被感染。」中央實施15天禁制令，她呼籲大家再堅持2天，就有機會清零解封。

農業部表示，若一切計畫順利，全台豬隻市場也能於7日開市，而為消化禁運期間內多出的35萬至39萬頭豬，已跟產業團體進行討論，採取登記拍賣、依序出豬的方式維持市場價格，每日上市豬隻會比平常還多，但總體不超過3萬頭，至於超出規格上限125公斤的豬隻，例如130、140公斤的個體，則會協調冷凍公會直接送去屠宰場凍存處理。

農業部補充，若要重新取得非疫區認證，需要在「最後一場消毒完成後起算3個月內無案例」，而第四度採檢原先預計3日進行，但由於台中市府2日誤入案例場清消，導致現場清潔劑未乾無法採檢，因此延後至5日採檢，若呈現陰性可從6日開始算起時間，否則會持續清消，但不會影響整體解封時程。

雲林肉品市場4日表示，若7日恢復交易，雲林肉品市場預計會增加1成交易量，由原本每日平均拍賣約2500頭增至約2700頭，疫情前每公斤拍賣價在96元左右，希望價格能維持平穩。

苗栗縣肉品市場代理總經理林澄清也說，7日解禁後首日，將拍賣900頭豬，約比平日增加200頭，並且原本下午1點開拍，提前至上午11點半。