是否認同藍白提案彈劾賴清德？街頭民調結果驚人

藍白發起彈劾總統賴清德，立法院日前召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統不予列席。有YouTube頻道近期在新竹東門市場周遭針對「藍白兩政黨提案彈劾賴清德，各位民眾覺得認同彈劾？還是不認同彈劾呢？」進行隨機街頭民調，結果顯示，認同彈劾的有28票、不認同彈劾的有22票。

「街頭有派對」YouTube頻道今(28日)公布最新街訪影片，拍攝時間為1月24日，地點在新竹東門市場周遭，隨機詢問民眾「藍白兩政黨提案彈劾賴清德，各位民眾覺得認同彈劾？還是不認同彈劾呢？」結果認同彈劾的28票、不認同彈劾的22票，認同彈劾雖有6票的優勢，但兩邊還算接近。

認同彈劾的部分，一位先生表示，「能不彈劾嗎？有夠爛，爛到很生氣，非常生氣」。一位年輕人直言，「我覺得他做得有點爛」。另一位年輕人認為，「就是違憲啊，軍人加薪、還有財政收支劃分法，立法院立法之後，行政院不列入預算裡面，然後大法官為什麼5個可以判決？」

還有一位女性民眾覺得，「他(賴清德)太誇張了」。還有一個正妹表示，「因為我覺得我是中華民國人，我不想要獨立台灣。我覺得他其實有時候講話，都不會講到一個重點」。

至於不認同彈劾的部分，一位年輕人認為，「不會過的」。一位伯伯表示，「彈劾沒有理由，他做得不錯，對國家安全，這個我覺得他很用心」。一位先生說，「覺得太多事了」。還有一位女性民眾表示，「因為做得很好啊」。

