是否認同一國兩區？梁文傑：我贊成郝龍斌的說法

陸委會副主委梁文傑今(11/20)表示，前台北市長郝龍斌日前在競選國民黨主席時，明確表明，其兩岸政策是中共必須承認中華民國，兩岸才有和平，這點他也贊成，而如今中共是否還願意讓中華民國存在？若否，講一國兩區有何意義？

國民黨副主席蕭旭岑近日聲稱，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線，就是回歸我國《憲法》中的「一中憲法」，包含一國兩區。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，針對有關一國兩區的看法，以及一國兩區的說法，是否有助於兩岸和平一事，他表示，問題在於中共根本不承認中華民國，此時跟中共談一國兩區，根本是問道於盲。

梁文傑指出，郝龍斌日前在競選國民黨主席時，曾明確說明，他的兩岸政策就是中共必須承認中華民國，兩岸才有和平，此點自己是贊成的。

梁文傑說，與其談一國兩區，不如先問問中共，是否願意承認中華民國、是否願意讓中華民國繼續存在，若否，再講一國兩區又有何意義？

