是否認識羅唯仁？ 龔明鑫：「當初覺得不錯、現在意料之外」

對於台積電事件，經濟部長龔明鑫說，政府關切國家安全利益影響。（圖：行政院提供）

外傳，台積電前資深副總經理羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米等先進製程機密投靠英特爾。經濟部長龔明鑫今（19日）在立法院經濟委員會坦言，自己過去擔任台積電董事時見過羅唯仁，當初印象覺得還不錯，現在有點意料之外。

台積電驚爆2奈米先進製程機密疑似遭竊，今年7月底退休的前資深副總羅唯仁被點名涉案，國民黨立委張嘉郡詢問龔明鑫，是否認識羅唯仁？評價人品怎麼樣?

龔明鑫說，過去確實見過，當時的印象「覺得還不錯」，對其退休後轉投英特爾「有點意料之外」，到底羅印走、帶走什麼，由台積電說明。

龔明鑫強調，事涉國安層次，高檢署已啟動調查，經濟部會配合調查並釐清，至於企業個別利益，會充分尊重台積電是否要提出營業祕密訴訟，若廠商需要，會予以協助。

◎未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。