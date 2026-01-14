是否調查安世半導體 荷蘭法院舉行聽證會評估

荷蘭法院今天(14日)舉行聽證會，評估是否下令調查安世半導體(Nexperia)，這家總部設於荷蘭的中資晶片公司近來成為北京與西方對峙的焦點，相關爭端一度威脅癱瘓仰賴其晶片的汽車製造商。

荷蘭政府於去年9月引引述一項1952年法律，實質接管該公司，引發北京強烈不滿。

設於阿姆斯特丹的企業法庭(Enterprise Chamber)也在去年10月的安世半導體爭議中扮演關鍵角色，當時該法庭以管理疑慮為由，暫停該公司中國籍執行長張學政(Zhang Xuezheng)的職務。

去年10月底，在中國國家主席習近平與美國總統川普(Donald Trump)進行貿易會談後，北京同意恢復此前因爭端而中斷的安世半導體晶片出口。

作為回應，荷蘭政府表示，將暫停其緊急接管行動，稱此舉是「建設性的一步」，並獲得北京方面肯定。

儘管政治層面的衝突暫時降溫，各界目光仍聚焦於法院，關注是否將下令對安世半導體展開調查。

安世半導體的律師今天指控聞泰科技，為奪回公司控制權而採取「焦土政策」。

安世半導體律師范德史瑞克(Jeroen van der Schrieck)表示：「聞泰科技正竭盡所能破壞安世半導體的穩定，安世已因危機狀況承受巨大壓力。」

張學政未出席這場聽證會。他的律師表示，該案對他造成個人層面的影響，使其身心狀況不適出庭。

法官預料不會在今天針對是否下令調查作出裁定，但可能宣布作出決定的日期。

法院在聲明中指出，若「有合理理由懷疑安世半導體的政策與營運是否健全」，即可下令展開調查。

若法院最終決定啟動調查，也可維持或修正去年10月所作出的相關裁定。但若法院認定無須調查，10月所作的裁定將不再生效。(編輯：楊翎)