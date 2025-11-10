是否買到毒雞蛋？一圖看懂3步驟自保 「芬普尼吃下肚」恐傷肝腎

記者蔣季容／台北報導

市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆。（圖／翻攝彰化縣政府官網）

市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼」超標，數量高達15萬顆，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前緊急下架回收停售。食藥署也貼出一張圖，3步驟教民眾如何分辨是否買到毒雞蛋。

食藥署指出，有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

是否買到毒雞蛋？一圖看懂3步驟自保。（圖／食藥署）

食藥署提醒，可以查看蛋品上噴印的溯碼編號，若確認是芬普尼雞蛋請勿食用，並請消費者至原購買店退貨。

應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

2. 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

3. 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4. 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

5. 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

6. 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

7. 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

8. 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

9. 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

芬普尼是什麼？

農業部農田水利署指出，芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性，因此芬普尼多用於殺蟲劑使用，除用於農業生產的農用藥劑外，也是環境衛生用藥或是防治寵物跳蚤的動物用藥。

依據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。

