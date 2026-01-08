是否跟進營養午餐免費 黃偉哲：將審慎評估財政與政策優先順序後決定

針對近日台北、台中、高雄等陸續宣布將自今年9月開學起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲強調，台南市政府將審慎評估自身財政狀況，在充分精算與排序市政優先順序後，再做出政策性決定。 圖：本報資料照片

[Newtalk新聞] 針對近日台北、台中、高雄等陸續宣布將自115學年度、亦即今年9月開學起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲今（8）日接受媒體訪問時強調，台南市政府將審慎評估自身財政狀況，在充分精算與排序市政優先順序後，再做出政策性決定。

黃偉哲指出，營養午餐是否免費，並非單一福利措施的選擇問題，而是涉及整體財政結構與資源分配的嚴肅課題。台南市財政自給率偏低，每一分錢都必須精打細算，若中央未能提供相對補助，地方財政勢必承受極大壓力，市府必須審慎思考排擠效應，評估哪些市政項目將因此受到影響。

針對媒體詢問台南市若實施營養午餐免費所需經費，黃偉哲說明，台南市約有14萬名中小學學生，若以每名學生每年約1萬元估算，全年經費約需14億元，實際數字仍需進一步精算。他坦言，對財政資源有限的南部縣市而言，這是一項相當沉重的負擔。

黃偉哲也直言，近期新版財政收支劃分制度，對南部縣市明顯不公平。以統籌分配稅款為例，台北市增加逾463億元，台南市僅約186億元，然而台南仍須同步推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，財政壓力遠高於北部都會區。他質疑，部分財政條件優渥的縣市在取得大量資源後，再推出未排富的福利政策，反而加重其他縣市的施政困境，對南部地方而言相當不合理。

黃偉哲呼籲，中央應重新檢討財政收支劃分制度，對財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。市府將於今年8月，也就是115年新學年度開始前，審慎思考並做出負責任的政策決定，在照顧學生與永續財政之間，尋求最合適的平衡。

