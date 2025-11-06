是否跟進玉山金併壽險？永豐金總座8字回應

▲玉山金控併三商美邦人壽，同樣沒有壽險公司的永豐金，今（6）日也被問要會併壽險嗎？總經理朱土廷拿出手拿板，以「8字」回應。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 永豐金控今（6）日舉行法人說明會，對於旗下同樣沒有壽險公司的玉山金宣布併購三商美邦人壽，永豐金總經理朱士廷先獻上「最誠摯的祝福」，不過，市場也很關切永豐金是否也想併購壽險公司？他以8字「審時度勢，厚積薄發」回應，強調追求版圖完整還要考量核心競爭力，目標應是追求兼顧股東價值，不能因有時間壓力，而做對公司長期不好的決策。

對於玉山金併三商壽是否買貴了？朱士廷不對個案評論，但他恭喜玉山金，並獻上最誠摯祝福。他也提到，企業成長路徑就是內升及外升成長，內升成長部分，永豐金成績顯著，不論銀行、證券表現都相當不錯，比同業成長幅度大很多，在外升成長部分，永豐金今年併了花了822億元先後併了柬埔寨 Amret Plc.、京城銀行與匯立證券。

當然，內升到一定程度後，也會有外升成長的想法，但對外併購也有5大考量，其中併購壽險動機著重在風險分散、綜效及產生控制權的價值3大方面，尤其是著重「水平互補」、「垂直互補」及「功能互補」，過去對併購也討論過非常多，但不能因有時間壓力，做對公司長期不好的決策，目標應是追求股東價值及公司長期利益。

雖然競爭對手玉山金宣布要併購三商壽，朱士廷說，併壽險在互補有一定綜效，但永豐金有自己的節奏，他更首度拿出手拿板，以「審時度勢，厚積薄發」8個字說明，就是會密切觀察局勢變化，審時度勢，紮實累積實力，等待適當時機，採取最適當的行動，現在這時間點，對永豐金最重要的事，就是把今年併進來的3家公司好好整併，發揮綜效，畢竟用了822億元併購。

永豐金2025年前3季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS)為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。

永豐金2025年前3季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42.0%；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6%；手續費淨收益達168.3億元，年增6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。

永豐銀行2025年前3季稅後淨利達161.3億元，年增12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益（年增41.4%）及手續費淨收益（年增15.3%）的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。此外，財富管理手續費年增17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3%，相較過去幾年大幅提升。

永豐金證券2025年前9月稅後淨利為48.2億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前9個月年減10.5%，但第3單季在市場回溫下已季增33.9%。泛財富管理手續費收入前9個月仍年增8.7%。因此前3季年化ROE仍維持在16.8%的穩定水平。

台灣匯立證券已於2025年10月20日併入永豐金證券，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務外，可望擴大與現有外資客戶之往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。

此外，京城銀行也已於2025年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於1年內與永豐銀行完成合併，進一步強化永豐金控在南北區域的整體布局，京城銀行在中南部地區擁有穩固的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成良好互補，集團的服務將更趨均衡，並在商品、客群、通路及人才等四大面向展現高度綜效。京城銀行在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀行在零售與財富管理的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。

朱士廷強調，永豐金控近年的經營成果有目共睹，隨著京城銀行與台灣匯立證券在10月加入永豐，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，相信此結合將進一步提升子公司的經營效率與競爭力，為股東帶來穩健且持續成長的價值。

