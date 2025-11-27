是否跟進「週休3日」？晶華潘思亮回應了 曝台灣「3景」最吸引外國人來

記者簡浩正／台北報導

針對是否實施週休三日，晶華董座潘思亮（右4）認為要有配套，前提還是缺工能夠緩解。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店於酒店中庭打造3層樓高、總高近12公尺的耶誕樹，董事長潘思亮今（27）日晚間出席點燈儀式。展望2026國旅前景，他認為近期政策開放外籍人力，有望使整體國旅品質向上提升；針對是否實施週休三日，對旅宿業是否有影響或利多？他則認為要有配套，前提還是缺工能夠緩解。

潘思亮今晚會後接受媒體聯訪，對旅宿業明年將開放申請外籍移工一事，回應「加一位外籍員工就要加薪一位台灣員工，這個非常好，同時也建立公平待遇與公平聘用。」國內旅宿業普遍缺工約2至3成，政策允許聘用10%外籍員工，預估可填補約一半缺口，人力補足後可承接更多生意，「是解決台灣觀光產業很重要的起點。」

廣告 廣告

他並以日本為例，說日本能以觀光立國，最重要的政策配套，就是開放外籍移工。「大家看到現在日本的觀光、服務業能有如此規模，都是因為有外籍勞動力支撐。」直言台灣觀光業其實是被缺工綁住。

媒體問起至於是否會跟進週休三日？潘思亮則笑說：「要有配套啦！」但若缺工、沒有人服務也沒有產值，只會把大家逼到國外去旅遊，「因此國內缺工問題要先解決，我們才可以幫助產業成長。」

另，談到國旅競爭力，潘思亮也表示，國內觀光對外國人來說最具吸引力的三大景點，一是故宮、二是太魯閣，第三才是台北101。「尤其是太魯閣，對外國人來說就像是台灣的大峽谷」，認為太魯閣道路修復狀況也已經有進展，在安全前提下，應該科學化管理，開放一定比例遊客進入。

日前有民眾在公共政策平台上提案，「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，並已於期限內獲得超過5千人連署，依照規定，政府部門需在12月7日前正式回應。

勞動部長洪申翰本週回應，由於台灣企業樣態與勞工就業型態都較多，該提案仍處於收集各界意見的階段，並須進行相關評估。

更多三立新聞網報導

2025農曆10月運勢大解析！猴鼠龍工作面臨轉折「這生肖」恐遇血光之災

簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招

終結「直美」！40醫團談妥「2大關門條款」：醫師補訓2年才可做醫美

蘇丹紅化妝品「新增1代工業者」食藥署曝「這款潤唇膏」暴增6000支下架

