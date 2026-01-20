是否選台北市長？ 鄭麗君：考古題回答超過10年了

鄭麗君表示，「這一題跟今天無關，這是考古題了，我應該回答超過十年了，過去我的回答都算數，我是一個說什麼、做什麼的人，謝謝」。（圖／報系資料庫）

歷經多輪磋商與談判，台美對等關稅最終拍板落在15%，綠營支持者近日頻頻點名在談判過程中被視為「立功」的行政院副院長鄭麗君。對此，行政院副院長鄭麗君今（20）日表示，這是考古題，她應該回答超過十年，過去的回答都算數。

台北市長選舉腳步逼近，現任市長蔣萬安力拚連任，民進黨方面人選至今仍未定案。在藍大於綠的選民結構下，綠營內部傾向以「徵召」方式產生候選人。過去曾傳出立委王世堅、吳思瑤等人被點名，但相關人士表示，目前還是著重在立委的職務上，暫無參選意願；甚至一度有聲音指向行政院長卓榮泰可能親自上陣。近期則因完成台美關稅談判，被視為表現亮眼的行政院副院長鄭麗君，也被列入討論名單之中。

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」。提問環節，媒體提問近期針對民進黨台北市長人選尚未底定，怎麼看待外界多次點名鄭麗君參選。對此，鄭麗君回應，「這一題跟今天無關，這是考古題了，我應該回答超過十年了，過去我的回答都算數，我是一個說什麼、做什麼的人，謝謝」。

