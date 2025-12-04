是否選新北市長 李四川：會依循國民黨規定辦理

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市副市長李四川今天被問及是否投入明年新北市長選舉說，國民黨有機制及提名辦法，會依黨為主。至於是否可能在明年4月宣布參選，他說，屆時有該做的事都會依循規定。

李四川今天上午出席台北市都市發展局舉辦南港區東新社會住宅新建工程開工典禮，會前被堵訪問及昨天接受網路節目「下班瀚你聊」專訪時，提到2026年新北市長選舉議題。

李四川說，昨天專訪時被問及他曾擔任國民黨秘書長時會希望民調最高的人投入選舉，他才提到願意承擔新北市民的期待，且一定依黨內機制參與初選，若有藍白合需初選也不排斥參與。

針對是否可能投入2026新北市長選舉，李四川表示，近期民調讓他感受到壓力，國民黨有黨的機制及提名辦法，須看黨之後的提名狀況，他重申昨天只要是強調並無所謂黃袍加身或希望誰禮讓。

李四川被問及有無跟台北市長蔣萬安告知可能投入明年選舉時說，因他不喜歡選舉，所以跟蔣萬安很少討論選舉的事，若屆時他投入選舉會跟蔣萬安好好討論。

媒體詢問是否擔心投入明年新北市長選舉讓蔣萬安傷心，李四川說，不擔心，蔣萬安目前狀況都比他強，很高興年輕人在台北替國家做事，這是好事。

媒體追問是否可能在明年4月宣布參選新北市長，李四川表示，他還在台北市服務，不適合討論到參與明年選舉的事，但屆時該做什麼樣的事，就會依相關規定辦理。

李四川針對是否可能在與輝達簽約後請辭投入新北市長明年選舉時說，談此議題還早，但有向蔣萬安提到希望與輝達（Nvidia）簽約趕在農曆過年前，盼可趁執行長黃仁勳如回台灣參加尾牙時簽約。（編輯：李錫璋）1141204