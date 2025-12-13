是否願跟賴清德聊聊？鄭麗文：他已錯過關鍵溝通時機 若不知問題癥結願送鏡子給賴

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜通知總統府不克出席。媒體今（13）日詢問國民黨主席鄭麗文，是否有想跟賴清德當面聊聊？鄭麗文說，賴清德已錯過應跟在野黨溝通協調的關鍵時間，帶頭違憲亂政，造成台灣施政的所有僵局，她是誠懇的建議賴總統，應該平心靜氣靜下心來，好好自己一個人喝杯茶，「好好想想你上任以來為什麼有這麼多嚴重的問題，如果你到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了啦！」

鄭麗文今天下午出席新北黨慶活動，再接受媒體聯訪。媒體問鄭，想要跟賴總統當面聊聊嗎，但賴清德好像現在只願意跟這個韓院長茶敘，不跟藍白一起坐下來聊聊？

對此，鄭麗文說，賴總統錯過了所有應該要進行跟在野黨溝通協調的關鍵時間，今天財劃法不但兩次的提出，而且都已經在立法院完成覆議了，還可以這樣無理取鬧、胡攪蠻纏耍賴不服嗎？

鄭麗文痛批賴清德帶頭違憲亂政，造成台灣施政的所有的僵局，「你連大罷免鬧也鬧夠了、輸也輸的夠徹底了，還是一樣執迷不悟」，鄭麗文說，如果認為這些政策窒礙難行，那為什麼這麼長的時間都不願意誠懇的溝通理性的對話，等到木已成舟了，想要翻桌，這個時候缺乏誠意、廉價的說，那不然大家再來喝茶，難怪韓院長會婉拒嘛。

鄭麗文說，等了這麼久，等不到任何的善意誠意，也從來不來理性的溝通，連一個行政院的版本都等不到，然後現在用這種方式，為反對而反對，為杯葛而杯葛，完全不像是個當家的樣子，今天台灣民主憲政陷入如此的僵局，台灣內部這麼嚴重的對立，整個國家機器無法順利的運轉，是誰造成的？難道不是賴總統嗎？所以她是誠懇的建議賴總統，應該平心氣靜下心來，好好自己一個人喝杯茶，好好想想上任以來，為什麼有這麼多嚴重的問題，「如果你到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了啦！」



