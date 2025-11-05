是吳釗燮嗎？林佳龍稱「有掌握」就是不答 外交部對CNN紐約宴客事件最新說明

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

CNN報導外交部長林佳龍在紐約宴請美國重要官員碰壁事件，外交部澄清並非事實。林佳龍今（５）日到立法院報告川習會對我國影響時，面對多名立委質詢到底是誰放話，林佳龍只表示「我們有適當的掌握」，但都不回答是誰。即便在場外，林佳龍被媒體高聲喊話詢問「是不是吳釗燮」？林佳龍也離去不答。對於這起爭議事件，外交部今晚做出最新說明。

外交部長林佳龍只表示「我們有適當的掌握」，但不回答是誰。（圖／FTNN）

外交部表示，林佳龍部長今日於立法院外交委員會備詢時，針對美國有線電視新聞網（CNN）日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立法委員引用 CNN 報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多名委員表達關切。外交部澄清，該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證並加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部指出，林佳龍部長答詢時所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

外交部強調，林佳龍部長也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動。根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部進一步說明，CNN 在刊出該報導之前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應，後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。

外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

