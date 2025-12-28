是周杰倫嗎？林書豪引退「神秘嘉賓」現身 剪影曝光掀暴動
球星林書豪在今年8月31日宣布退休，並在今（28）日正式舉行引退儀式，由吳建豪及瘦子擔任表演嘉賓，不過稍早新北國王球團驚喜宣布有一名「神秘嘉賓」，並且曬出他的剪影，網友看完都瘋猜是天王周杰倫。
周杰倫與林書豪私交甚篤，兩人更是經常在社群平台互動，而從國王球團曬出的剪影可以看到，神秘嘉賓疑似戴著毛帽，單手高舉籃球，畫面曝光也掀起暴動，「杰倫戴毛帽，選我正解」、「這太明顯了，當然超大咖超級好朋友的杰倫哥」、「看剪影就確定周董」。
新北國王公布神秘嘉賓剪影。（圖／翻攝自新北國王臉書）
事實上，過去林書豪曾在IG演唱由F4、阿信、周杰倫合作的歌曲〈恆星不忘Forever Forever〉，並要吳建豪評分，對方尷尬給2分，影片曝光後，讓粉絲全笑翻，而周杰倫也現身留言「我給你十分，你十分有勇氣」，今晚是否可以看到3人現場合唱，令人期待。
