是嗎？宏都拉斯大選親台派領先 中國外交部喊：我們一貫奉行不干涉內政

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人林劍主持記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

宏都拉斯外交轉向中國後，白蝦產業嚴重崩潰，目前宏都拉斯總統大選正在計票，親台派候選人國家黨阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先中，兩人曾主張，當選後考慮和台灣恢復邦交。不過，中國外交部今（2）日被問到此事時聲稱，「中方一貫奉行不干涉內政原則」，但建交以來，為兩國人民帶來了實實在在的福祉。

宏都拉斯2023年與台灣斷交後，隨即和中國建交，但不僅大量中國製產品流入，衝擊當地中小企業，白蝦出口量更是慘跌。宏都拉斯總統大選目前正在開票中，領先的阿斯夫拉、納斯拉亞在選前都喊出，若當選要考慮和台灣恢復邦交。

廣告 廣告

不過，中國外交部今天舉行例行記者會，對於宏都拉斯大選，中國外交部發言人林劍聲稱，大選是宏都拉斯的內部事務，「中方一貫奉行不干涉內政原則」。他稱，這裡他要指出的是，中宏自2023年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實實在在的福祉。

林劍還稱，中方願同宏方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中宏關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。

更多三立新聞網報導

強勢干政！宏都拉斯總統票數陷膠著 川普警告：別作票否則面臨慘痛後果

恢復邦交？宏都拉斯大選開票中親台派領先 外交部：不預設任何前提

與台灣復交有望？宏都拉斯大選開票陷膠著 兩親台候選人「僅差515票」

宏都拉斯總統大選 「兩大親台候選人」均領先

