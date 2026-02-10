是在保護誰? 不是被害人名字也被塗黑 國會議員查看艾普斯坦文件超不爽

英國社交名流格希萊恩·麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）(左)表示願意出庭作證艾普斯坦案件，但提出豁免權作為交換條件。 圖：翻攝自 X @AnnCoulter

[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，美國副司法部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）上月曾保證，司法部不會為任何人提供保護，尤其不會偏袒美國總統川普。不過，隨著傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件近期出現重大進展，這番保證正面臨新一輪檢視。

多名國會議員近日在司法部閱讀未經塗黑的艾普斯坦調查文件時，對過去公開文件中大量塗黑的姓名表示困惑。馬里蘭州民主黨眾議員傑米·拉斯金（Jamie Raskin）指出：「我們不希望出現掩蓋真相的情況，但今天看到很多人的名字被刪節，明明他們並非受害者。」

這些文件揭露了艾普斯坦驚人的全球網絡，涉及億萬富豪與權勢人物。司法部尚未說明為何對某些姓名進行刪節，但歐洲方面對相關人士的政治生涯與名譽造成巨大衝擊。

艾普斯坦檔案裡有大量的名字被塗黑，但他們都不是受害人，引發查看文件的國會議員不滿。 圖：翻攝自 X @Furbeti

此外，受害者的疑慮再度升高。一名艾普斯坦被判刑夥伴希萊恩·麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的律師向川普提出異常提議：若總統赦免麥斯威爾，將使川普免於牽連，也引發外界對司法公正的質疑。

麥斯威爾（Maxwell）被從德州的羈押設施連線至眾議院一個調查該醜聞的委員會提供證詞，但她援引美國憲法第五修正案以避免自我刑事追訴，這是她的憲法權利。

然而，她的律師大衛·奧斯卡·馬庫斯（David Oscar Markus）在訊問過程中表示：「如果川普總統赦免麥斯威爾女士，她準備全面且誠實地作證。」這份聲明也被馬庫斯在社群平台 X 上發布。馬庫斯指出：「只有她能提供完整的說法。有些人可能不喜歡所聽到的內容，但真相最重要。例如，川普總統與柯林頓總統都與任何不法行為無關。」目前，無論是現任總統還是前總統，都尚未因艾普斯坦案受到任何刑事指控，兩人也都否認知情其犯罪行為。

艾普斯坦(右二)文件將被更大範圍的審視，其與川普關係愈加撲朔迷離。而艾普斯坦的女友吉絲蘭．麥斯威爾(右)出席國會作證時，引用第五憲法修正案自我保護。 圖：翻攝自@CrimesReais

維吉尼亞州民主黨眾議員詹姆斯·沃金肖（James Walkinshaw）表示，他在文件中看到許多涉及犯罪或知情的個人姓名被塗黑，並指出：「我無法解釋為何這些刪節符合法律規定。」拉斯金則指出，有「大量令人疑惑且可疑的刪節」。佛羅里達州民主黨眾議員賈瑞德·莫斯科維茲（Jared Moskowitz）則說，他看到「很多同謀名字，他們在全球範圍內販運女孩」。

依據《艾普斯坦文件透明法案》，司法部應僅刪節受害者個人資訊或可能影響正在進行的刑事調查的材料。然而，國會至今尚未收到司法部解釋刪節原因的完整文件清單，而這份清單本應在 1 月 30 日公開文件 15 天內提供。

鑑於此，司法部長帕姆·邦迪（Pam Bondi）本週三在眾議院司法委員會的作證，預料將面臨嚴苛質詢。該法案作者、加州民主黨眾議員羅·康納（Ro Khanna）與肯塔基共和黨眾議員湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）已對司法部表達失望，認為其在遵守透明法案方面表現不足。

