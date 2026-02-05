是場館酷寒還是比賽太激烈? HBL進駐新莊第一天多人抽筋滿地滾

彰化成功高中球員在激烈比賽中，有多人倒地受傷抽筋，得依靠隊友合力抱離球場。 (為冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】HBL高中籃球聯賽歷經一學期陸續在中南部各縣市輪戰，終於在寒假期間北上新莊板橋兩地，進行男女甲級八強對決，今天在新莊體育館酷寒是冷氣吹撫下，出現多起球員力竭抽筋倒地現象，其中彰化成功高中鏖戰台北松山高中之戰，更成為抽筋倒地的經典戰役。

成功高中來自彰化，在鐵面教練馬肇明(馬澤閎)帶領下，連續兩年勇闖八強窄門，是HBL甲級新貴，今天對戰上學年總冠軍的松山高中，上半場竟然一路領先，第一節領先十多分，但下半時松山攻守兩端達成蠶食效果，反而逆轉超前，壓力極大的成功小將在最後一節多人力竭倒地，在極為緊張的競爭氣氛下，松山高中也相繼出現球員抽筋倒地，無法站立現象，幸而兩隊防護員和高中體總救護站配置專業急救師，經過緊急檢查處理後，最終抬出場外安然無事。

今天北台灣天氣回暖，新莊體育館一向以冷氣空調酷寒著稱，為避免比賽場地汗水濕滑，所以今天空調一直開出最強電力，以保持地板乾燥，但每場比賽球員拚博甚力，所以不時出現球員滑倒、摔跤和非撲救球的地板打滾鏡頭，但傍晚時分男甲松山對戰成功的多人受傷、抽筋現象，也成為首日比賽一大插曲。

第一天比賽成功高中損失慘重，幸而大會防護師經驗豐富，處理得宜。 (魏冠中攝影)

