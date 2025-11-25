是外交狠人！滑椅抬槓、張開雙臂大擁抱 高市熱情風格破日僵化傳統
編譯張渝萍／綜合報導
在日本首相高市早苗11月初的「台灣有事」言論一出後，中國政府極盡所能，透過外交施壓、戰狼式的網路戰與軍演威嚇，就是希望高市收回言論，讓中日關係相當緊張。
而在上周末的G20峰會上，高市與中國國國務院總理李強被目擊，即便大合照僅隔三人，仍全程無互動、無眼神接觸；然而，相較中國常展現的強硬且恐嚇意味濃厚外交手段，這位新任的女首相，在G20峰會上快步向前，給義大利總理梅洛尼大大擁抱的舉動受到關注，畫面在社群上瘋傳。
打破日本男性領袖僵化傳統
報導指，高市身著淺色西裝與非正式外交風格，在一群穿深色西裝的男性中顯得特別突出，也打破過去日本男性領袖數十年來的僵化、硬邦邦外交傳統。
在中日緊張的情勢下，高市早苗在G20如預期未能與中國國務院總理李強會面，甚至李強也積極避開高市的眼神，似乎知道若與高市四目相交，很可能就會迎來不一樣的結果。
《日本時報》23日報導，在以男性為主、全場深色西裝的G20嚴肅場合中，高市早苗在峰會上與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）眼神接觸後，她便一邊喊著「梅洛尼！」一邊快步上前擁抱的她。兩人笑容滿面交談，相較後方的法國總統馬克宏雙後背，直挺挺冷靜站在一旁的畫面，高市與梅洛尼互動畫面格外引人注目。
高市さん、椅子をコロコローっと動かしてインドネシアのプラボウォ・スビアント大統領のそばに行って雑談。なんつーコミュ力🤣中学生か🤣
pic.twitter.com/TUjleBCvH1
— 椎井蹴人 (@Cait_Sith_co) October 31, 2025
メローニ！ pic.twitter.com/GIMVkkmZ3G
— Mi2 (@mi2_yes) November 23, 2025
報導指，這段非正式互動展現了高市一貫的風格，儘管中日交惡風波持續延燒，高市與梅洛尼的親切互動仍在日本國內獲得良好迴響，並在社群媒體上瘋傳。因為她的非正式外交風格，打破日本歷任男性領袖數十年來僵硬、冷冰冰的外交傳統，這樣的落差，讓她在國際舞台上的形象更加鮮明。
外交狠角色
已故前首相安倍晉三的追隨者、日本作家門田隆將（Ryusho Kadota）在X上寫道：「我覺得這是自安倍首相執政以來，日本再度回到國際社會中心的時刻。」。另一位X用戶則寫道：「誰說高市不會外交？她在社交場合簡直就是狠角色。」
自前德國總理梅克爾（ Angela Merkel）退出政壇後，梅洛尼經常是外交場合中唯一的女性。與高市類似，她的穿著風格與套裝也成為其政治身份的重要特徵，並受到媒體關注。
兩人也有其他相似之處：她們皆以保守議題上台，且在各自國家中，領袖通常難以撐過一年。不過在殘酷的義大利政治圈中，梅洛尼已成功執政超過三年，並達成多項成就，包括讓義大利獲得信用評等公司穆迪（Moody’s）20多年來首次調升評等。
高市則剛踏上政治舞台，在上任的第一個月，她推出自疫情以來規模最大的追加預算抑制通膨，支持率一度高達80%。但同時她也因「台灣有事」言論陷入與中國這個日本最大貿易夥伴的外交危機。
曾滑椅、搭肩與領導人抬槓
儘管缺乏外交政策經驗，高市已歷經三場大型峰會洗禮，並接待到訪日本的美國總統川普。雖然她的外交訊息大致一致，但她的表現方式格外引人注意。
先前的峰會中，她曾被拍到在APEC峰會期間主動滑動座椅靠近印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto,）、手搭著智利總統的肩膀並彎腰與對方說話、甚至靠坐在澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese ）旁邊的桌面上，引發日本國內討論。
高市さん、椅子をコロコローっと動かしてインドネシアのプラボウォ・スビアント大統領のそばに行って雑談。なんつーコミュ力🤣中学生か🤣
pic.twitter.com/TUjleBCvH1
— 椎井蹴人 (@Cait_Sith_co) October 31, 2025
本周末的G20峰會，高市似乎調整了作風，她以更正式方式問候印尼代表，然後把最熱情的互動留給西方女性領袖，高市也擁抱了歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。
在展開長達21小時的南非行程前，高市坦承自己受到嚴格的外界檢視，並說她自己耗費數小時挑選不會「看起來廉價」，或讓人「小看」她的服裝。報導指，高市這番發言對一位世界領袖來說，是相較罕見坦率的。
她在X上發文寫道：「我會穿大家看過的那套外套加洋裝的組合。我可能得去找一些能讓我在外交談判中更有優勢的衣服了。」
高市：日本需對中國說該說的話
而對於未能在G20峰會上與李強有任何互動，高市表示，她自從成為首相後，日本希望打造互惠、具建設性，且關係穩定的立場並未改變。
根據共同社報導，高市在G20峰會後向記者表示：「日本在各層級都保持對話的開放態度。日中之間確實存在一些擔憂與問題，這正是我們應該努力減少歧見、相互理解並加強合作的原因。」但高市強調：「當然，日本也必須對中國說出該說的話。」
先前中國外交部長王毅再度警告日本，批評高市發言企圖在台灣問題上以軍事方式介入，是「說了不該說的話，跨越不該碰觸的紅線」；而中共官媒與社群媒體也用海量的圖卡攻勢攻擊高市與日本，讓雙方關係持續緊張。
