是多氣？台灣增加國防預算 中國今出動23架次軍機擾台

記者陳思妤／台北報導

中國軍機頻頻擾台，圖為共機殲-16（圖／國防部提供）

中國頻頻文攻武嚇，總統賴清德宣布8年400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。中國隨即跳腳，今（28）日甚至又出動殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

對此，國民黨主席鄭麗文大嗆賴清德在玩火。中國國台辦、中國外交部以及中國國防部也輪番跳腳，包括國台辦就狂嗆，把台灣推入災難境地，統一大勢不可阻擋。

中國也持續派軍機擾台，國防部今日表示，自9時30時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

