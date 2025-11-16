是她 失智婦買藥迷路 士林警一眼認出 轄區老鄰居 巡邏車溫馨護送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所副所長蔡宗祐、警員譚丞宏，日前擔服巡邏勤務，接獲通報福港街104號前有長輩需要警方協助。
抵達現場一名身穿黑綠相間上衣老婦人佇立在車水馬龍道路且面露無助不知所措的神情，蔡員立即趨前將渠帶至人行道，並確認其身體狀況無虞；經了解，該老婦人外出至藥局買藥後竟忘記如何返家，過程中員警認出疑為轄內疑似失智婦人，蔡員等人遂以巡邏車協助載送廖婦安全返回位於承德路4段住家，廖婦家人對警方的貼心與效率表達由衷感謝，也讓這段尋人的驚魂記平安落幕。
士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。
