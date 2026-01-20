是家也是時髦小酒館！15 坪精緻套房客變術：訂製烈酒展示櫃 × 賽車收藏吧台，品味生活不必向坪數妥協

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 你妳空間設計

在都會區要找到一處能安放靈魂、又能容納個人愛好的居所實屬不易。這間位於新店區的 15 坪新成屋，是設計師為從事電子業、熱愛品酒的夫妻量身打造的現代風愛巢。雖然原始格局僅是一房套房，但透過「預先客變」階段的超前部署，成功在極限坪數內，將屋主夢寐以求的烈酒櫃與中島吧台完美嵌入。設計核心圍繞著「極大化坪效」與「生活興趣定制」，透過深色調與材質律動，讓小坪數住宅不再只是睡覺的地方，而是一座充滿個性與沉浸感的居家私人會所。



走進客廳，就是一道以夫妻喜好和興趣為出發，訂製出機能與美學的主牆。設計師利用優雅的弧形格柵作為媒介，為屋主規劃了整面頂天立地的烈酒櫃，既是海量收納也是收藏展示櫥窗，並流暢地銜接至白色大理石電視牆。為了打破小宅常見的壓迫感，空間採取減法設計，落地式電視櫃橫向延展了視覺尺度，天花板則以層次堆疊搭配環形燈帶營造漂浮感。在坪數有限下，設計師巧用黑色鏡面的反射特性，與隱藏門相互配合，讓公領域在光影折射下產生視覺無限延伸的錯覺，爭取到超越 15 坪的寬敞空間感。對於愛好品酒的夫妻來說，廚房不只是料理區，更是居家休閒的中心。開放式廚房結合中島吧台正對著酒櫃，讓取酒與調酒的動線一氣呵成，吧台檯面選用豐富多變的帝雉石，耐高溫、抗污且抗菌的特性，完美對應電子業屋主對質感的極致追求。中島與沙發間設計了精緻的造型鐵件層架，用來陳列屋主珍藏的賽車模型，同時巧妙作為場域屏風；全區透過黑鏡、金屬與貼膜廚具，將深色個性貫穿整體，搭配石材與木紋的對比，讓夜晚的餐廚區隨時能化身為氛圍感十足的時髦小酒館。

轉入主臥，地坪由磁磚轉換為人字拼木地板，為睡眠區增添一份厚實的溫潤感。設計師睡眠區將機能單純化，僅保留舒適的休息環境，並在床尾規劃了令所有人嚮往的獨立更衣間。內部採取開放式吊掛設計以減低櫃體壓迫，並鑲嵌燈帶方便屋主精準挑選衣物；窗下的採光極佳處則設定為梳妝空間，結合側邊開放式格櫃的整體設計，讓各類保養品與化妝品各就各位，避免檯面混亂，將生活機能精細分類的規劃，讓 15 坪套房也能擁有豪宅級別的起居生活品質。

