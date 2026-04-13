是感冒還是氣喘？3招快速辨識

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恩主公醫院胸腔內科主任杞建業說明，如何區分感冒與氣喘主要可從3個重點觀察。

（恩主公醫院提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

春季是呼吸道症狀較容易出現的時節，威脅主要來自花粉、溫差、黴菌三重夾擊。這些因素易先誘發過敏性鼻炎、結膜炎或皮膚過敏，若發炎反應未及時控制，進一步蔓延至支氣管，便會引發氣喘發作。醫師提醒，若咳嗽反覆發作或活動時容易喘，可能是肺功能下降的警訊，建議民眾及早就醫評估，必要時接受肺功能檢查，以掌握呼吸道健康狀況。

根據氣喘臨床照護指引估計，台灣約有200萬名的氣喘患者，成人盛行率約10%至12%，兒童更高達約15%。而衛福部113年國人10大死因統計數據顯示，慢性下呼吸道疾病（包含氣喘、慢性阻塞肺疾病）排名第8。若控制不佳，容易反覆發作，嚴重時可能會導致呼吸衰竭，甚至可能危及生命。

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臨床上有不少民眾會把感冒和氣喘搞混，而該「如何區分感冒與氣喘」，恩主公醫院胸腔內科主任杞建業說明，主要可從3個重點觀察：

1.持續時間：一般感冒多為上呼吸道感染，約1到2週內會好轉；若咳嗽反反覆覆、時好時壞，且病程超過2週，應就醫評估是否為氣喘。

2.誘發環境：氣喘具有明顯的環境誘發特徵，例如一進到灰塵多的倉庫、接觸寵物毛髮、吸到冷空氣或髒空氣就咳不停。

3.特定時機：許多氣喘病患最容易在半夜至清晨時發生咳嗽，或在大笑、大量換氣運動後出現胸悶、喘鳴聲，這些都是典型表現。

杞建業分享，診間曾收治一名40歲壯年男子，每次氣喘發作總自行去藥局購買短效氣管擴張劑救急，忽視了氣管發炎的根本問題。該名患者在某日感冒後誘發急性氣喘發作，送抵急診時幾乎聽不到呼吸音，最終甚至需要動用葉克膜維持血氧交換才撿回一命。

杞建業警告，這類急性緩解藥物（救急噴劑）效果雖快，但僅能暫時舒張支氣管，無法根治底層發炎。長期濫用短效藥物而不使用「保養型類固醇吸入劑」，會導致藥物敏感度下降，等到真正發作時，恐面臨噴藥無效、呼吸衰竭甚至危及生命。

杞建業表示，肺功能下降往往是逐漸發生，許多人並不容易察覺，但可透過日常生活中的變化觀察，例如：咳嗽持續超過兩週仍未改善；咳嗽、咳痰、胸悶或喘息反覆出現；走路或爬樓梯比以前更容易喘，運動耐力明顯下降，例如以往能連續爬3層樓不休息，最近爬2層樓就必須停下來喘氣。若出現上述情況，建議至胸腔內科門診評估。