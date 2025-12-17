是方旗下TPIX排名挺進 達到全球前50大目標

（中央社記者江明晏台北17日電）是方旗下的台北網際網路交換中心（TPIX）會員數264個，全球排名成功躍升至第50名，達到全球前50大IX的里程碑，將持續朝亞洲前3大目標邁進。

隨數位經濟與AI應用蓬勃發展，網際網路交換中心的角色越來越重要。根據公開資料顯示，截至今天，是方電訊旗下TPIX是台灣最大、會員數達264個、全球排名第50名的網際網路交換中心，近2個月左右的時間，排名躍升至少8名，成長速度快速；是方表示，將持續積極拓展國際合作，目前已成為全球前第50大，將持續朝亞洲前3大目標邁進。

是方進一步說明，TPIX自2002年3月營運至今23年，終於在今天的以264個會員成為全球第50大，距離香港Equinix IX只差1個會員數，離日本JPIX僅差2個會員數。

是方表示，TPIX在日本、香港、新加坡設立國際節點，近期更擴展至美西與歐洲，目標打造更加完善的全球網路交換生態系統。

網際網路交換中心（Internet Exchange，IX）是一種專門用來交換網際網路流量的基礎設施，主要提供ISP（網際網路服務供應商）、內容提供商（CDN）、企業網以及雲端服務供應商之間互相交換數據，提升網路效能並降低成本。

是方指出，在沒有IX的情況下，網路流量通常需要透過國際或第3方電信商繞行，導致連線延遲變高、頻寬成本增加；然而透過IX，各個網路供應商能夠直接對等交換（Peering）彼此的流量，不僅提升傳輸速度，也降低流量繞道帶來的延遲問題。

AI人工智慧浪潮襲捲，是方電訊深耕資料中心、雲端與網路連結服務，前3季營收新台幣30.2億元，年增9.45%，每股盈餘（EPS）達11.7元，年增20.4%，創同期高峰，是方董事長邵泓嘉表示，隨全球AI算力需求持續強勁，預期未來3至5年仍維持高成長。（編輯：蘇志宗）1141217