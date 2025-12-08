是方獲Google VPP金級認證 凸顯雲端服務韌性
【記者柯安聰台北報導】是方電訊（6561）8日宣布正式獲得Google Verified Peering Provider (VPP)金級認證，成為台灣少數獲此殊榮的網路服務業者。董事長邵泓嘉表示，金級認證不僅彰顯是方電訊在跨國網路多點連線品質、頻寬容量與服務備援皆已達到Google最高標準，更具體展現是方國內外雲端服務領域的領先地位。
成功取得Google VPP金級認證，代表是方在網路基礎設施的連線穩定和備援方面，已獲得全球科技龍頭的嚴格驗證與高度肯定。這項認證讓是方能直接、高效地與 Google全球網路骨幹進行對等連線（Direct Peering），大幅提升雲端服務的效率和可靠性。
是方總經理劉耀元表示，Google Cloud提供的在地服務完全遵循金管會法規要求。根據《金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法》規範，涉及重大性消費金融業務資訊系統的客戶資料儲存地應以位於我國境內為原則，但也為符合特定條件的資料可離境情況提供彈性，例如非重大性業務系統、經主管機關核准，或是將備份資料儲存於境外公有雲進行冷儲存等。
劉耀元強調，無論是「資料不離境」或「資料可離境」，Google Cloud的服務都能協助金融客戶達成風險管理與資料保護標準。目前，金融業者透過是方雲端交換中心（CCX）使用的公有雲服務中，Google Cloud使用率排名前3位，顯示在法規遵循與業務應用上獲得業界高度信任。
同時，是方在台灣及日本皆符合Google VPP Program高可用度的連接條件，在結合環繞全台的「台灣環」光纖網路，以及高效私密的SD-WAN連線服務，可提供不同地域的服務供應商與企業用戶，享受高速、安全、合規與穩定的高階直連線路；透過與Google的合作計劃，讓更多的金融業、製造業、內容業及政府機關單位等客群，受惠於Google全球網路與雲端服務連線的高品質服務，加速數位轉型，確保業務連續性不受網路瓶頸影響。
此外，是方提供快速的連線流程，企業客戶無需自行處理Google Direct Peering的技術要求與資源投入，只需透過是方電訊的SD-WAN或Dedicated Internet Access（專線服務），即可一站式直連Google的全球網路骨幹。
劉耀元進一步表示，是方能夠達到Google金級認證的標準，關鍵在於公司長期以來積極布局的高韌性國內外光纖網路基礎設施。此架構不僅讓是方成為東亞數位匯流中心與AI、雲端服務中心的重要基石，更為企業客戶提供極致穩定的連線服務。透過台灣環的光纖網路串聯台灣各地的主要科技園區與都會區，方便企業客戶高效連接國內資源；經由國際環的多路國際海纜，將網路延伸至香港、日本、新加坡及東南亞等重要亞洲城市，並直連美國、歐洲與中國等地，讓客戶能以更具成本效益的方式取得頂級國際雲端服務。（自立電子報2025/12/8）
