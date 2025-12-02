是有多崩潰！男扳斷路邊智慧停車柱、拿石砸頭

台南一名男子疑似情緒崩潰，在街頭大鬧智慧停車柱。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台南一名男子疑似情緒崩潰，在街頭大鬧智慧停車柱。男子突然情緒失控，先大力搖晃路邊智慧停車柱，甚至將整支扳倒弄斷，接著又趴在地上拿石頭猛砸自己的頭，行為極為激動。目擊民眾嚇壞立即報警，但男子破壞的柱型燈箱與智慧停車柱價值不菲，恐怕要賠上10多萬元。

男子一開始用力搖晃智慧停車柱，整支柱子隨即斷裂倒地，他自己也重心不穩倒在地上。倒地後情緒更加失控，一下怒吼一下哭得撕心裂肺，甚至拿石頭砸頭，光天化日下行為極度無厘頭。騎車經過的婦人不敢停留，有民眾在旁關心，男子卻不停重複道歉。

目擊者表示，自己被嚇得瞬間把家門鎖上，因為擔心男子會突然衝進去。男子倒在樹叢旁狂吼又痛哭，口中語無倫次，不斷說著對不起。有人試著接近安撫，他卻像受到極大刺激，連手機都摔得粉碎。

事件發生在12月1日台南市東區大同路二段。警方及救護人員獲報後立刻到場，將男子送醫。被他撞斷的智慧停車柱暫時以三角錐支撐，但該設備動輒10至12萬元，男子恐面臨求償；他破壞的路旁柱型燈箱同樣損壞嚴重。

附近居民回憶，當時先聽到男子大叫，轉過頭就看到他衝撞燈箱，接著又回頭撞智慧停車柱，不停往柱子衝撞直到整個人倒下。有民眾懷疑他可能喝酒或精神狀況不穩。即便男子已送醫，社區仍議論紛紛，大家都想不透他究竟為了什麼事崩潰，但破壞公物的後果終究得自己承擔。

