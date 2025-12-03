是枝裕和執導藤本樹《驀然回首》真人版電影 「感謝能讓我遇見這部作品」

日本漫畫家藤本樹的名作《驀然回首》將推出真人版電影，並由是枝裕和執導，消息一出引起各界熱議。最新公布的兩張視覺海報，出自於知名攝影師濱田英明之手，一張是兩位主角在房間作畫，另一張則是兩人行走於雪地的背影，都是令粉絲印象深刻的場景。

《驀然回首》是藤本樹在2021年於漫畫平台「少年Jump+」上所發表的作品，敘述一心以成為漫畫家為目標的兩位少女之間青春動人的故事，2024年曾推出動畫電影版。

是枝裕和導演在收到執導邀約前，就被《驀然回首》真切的故事所打動，據說他當時偶然在書店看到了這部作品，被封面的「背影」所吸引，一口氣讀完，他表示：「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情，對我而言，《無人知曉的夏日清晨》就是那樣的作品。」

是枝裕和操刀《驀然回首》真人版電影。（圖／車庫娛樂提供）

後來製作人小出大樹邀請是枝裕和導演執導《驀然回首》真人版電影，與藤本樹見面後，是枝裕和表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作。」

藤本樹也分享，《海街日記》是他看的第一部是枝裕和作品，電影富有生活感，讓他相當感動，對於導演細膩的執導方式讚不絕口，「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待！」

企畫兼製作人小出大樹表示，自己看了《驀然回首》漫畫很多次，「產生各式各樣情緒的同時，我覺得自己似乎從藤野的背影中獲得了強大的力量。」後來有機會和藤本樹見面，他原本想分享讀完原作後的感想，「但就在那時，我發現自己想詢問的是，他是否能讓是枝導演將這部漫畫拍成真人電影版。」

至於會找上是枝裕和執導，很大原因是他的作品《無人知曉的夏日清晨》所影響，「以是枝導演為首，和演員與工作人員們以及秋田縣仁賀保市的人士們，一起在四季之中盡力地完成拍攝，這是我們竭盡所能完成的作品，希望各位能多多期待本作。」目前本片已結束拍攝，正在進行剪輯，是枝裕和表示：「我想應該能成為一部反映出豐富樣貌的作品。」預計2026年上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導