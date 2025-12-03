是枝裕和夢幻聯動《鏈鋸人》藤本樹 認被「背影」吸引

是枝裕和執導《驀然回首》真人版電影。車庫娛樂提供



漫畫家藤本樹打造的《鏈鋸人》系列作目前累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》目前全球票房賣破270億日圓（約54.4億元台幣），《驀然回首》（LOOK BACK）真人版電影則邀是枝裕和執導，是枝裕和在收到邀約前就被故事打動，據說他當時偶然在書店被封面的「背影」所吸引，就買下來一口氣讀完了，「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情。對我而言，《無人知曉的夏日清晨》就是那樣的作品」。

《驀然回首》是藤本樹2021年於漫畫平台「少年Jump+」上所發表的作品，敘述一心以成為漫畫家為目標的2位少女之間青春動人的故事，不僅獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性部門第1名的殊榮，2024年推出的動畫電影版在「法國安錫國際動畫影展」首映，在世界各地上映後更造成轟動。

《驀然回首》由攝影師濱田英明負責拍攝視覺照與劇照。車庫娛樂提供

後來製作人小出大樹邀是枝裕和執導人版電影，與藤本樹見面後，是枝裕和表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作。」

藤本樹也透露看的第1部是枝裕和作品是《海街日記》，對於其細膩的執導方式讚不絕口，「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待」。《驀然回首》2026年在台上映。

