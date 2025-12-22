是枝裕和聯手藤本樹曝幕後祕辛 《驀然回首》真人版電影明年上映

是枝裕和要求《驀然回首》以底片拍攝。車庫娛樂提供



漫畫家藤本樹打造的《鏈鋸人》系列作累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》全球票房也賣破270億日圓（約54億元台幣），《驀然回首》真人版電影則由是枝裕和導演包辦導演、劇本、剪輯，首支30秒超特報前導預告，以及7月拍攝電影時錄製的是枝裕和導演感想影片也曝光了。

《驀然回首》是藤本樹2021年於漫畫平台「少年Jump+」上所發表的作品，首日觀看次數即破250萬，還在37個國家和地區出版，2024年推出的動畫電影版的票房熱賣20.4億日圓（約4億元台幣）。

昨（12╱21）「JUMP FESTA 2026」公布了《驀然回首》的首支預告和是枝裕和導演的訪談影片，特別的是，這次應是枝導演的要求，整部電影以底片拍攝，並首次與攝影師上野千藏合作拍攝電影，2人一同將美麗的四季和「藤野」與「京本」的模樣，精心地記錄在底片中。

《驀然回首》真人版電影將美麗的四季和「藤野」與「京本」的模樣，精心地記錄在底片中。車庫娛樂提供

音樂部分則由坂東祐大負責，他曾為是枝裕和執導的廣告製作音樂，他表示：「以藤本樹老師獨一無二的故事為基底，以細膩的目光將精湛的演技、仁賀保市四季更迭的美麗風景以及那些時光，捕捉刻劃在十分有品味的底片影像中。我希望也能透過音樂，精心編織出這個世界。」

此外，是枝裕和的感想影片於7月時在秋田縣仁賀保市拍攝時所錄製，他在2分多鐘的影片裡分享了對《驀然回首》的感想，真人版電影2026年全台上映。

