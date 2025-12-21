是枝裕和與藤本樹兩大神聯手《驀然回首》真人版電影明年見

電影《驀然回首》兩款前導海報今日釋出。（車庫提供）

將於2026年上映的漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》真人版電影，由坎城名導是枝裕和一手包辦導演、劇本、剪輯，21日公布首支30秒前導預告，以及今年7月拍攝《驀然回首》電影時錄製的是枝裕和感想影片。

藤本樹打造的《鏈鋸人》系列作目前累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版鏈鋸人蕾潔篇》目前全球票房賣破270億日圓；而《驀然回首》是藤本樹在2021年於漫畫平臺「少年Jump＋」上所發表的作品，當時在知名創作者與漫畫粉絲之間引起熱烈討論，第1天的觀看次數隨即突破250萬。真人版電影《驀然回首》由2018年以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和執導，強強聯手，確定將於2026年在日本、台灣、韓國上映。

21日在「JUMP FESTA 2026」的會場中，公布了《驀然回首》的首支預告和是枝裕和訪談影片，首支預告以繪製漫畫的手部動作和聲音作為開頭，隨著音樂流淌，以主角「藤野」和穿著日式傳統棉袍的「京本」她們倆的背影，一同描繪出四季更迭的景象，能窺見原作中會令人想起的經典場面。

特別的是，這次應是枝裕和的要求，整部電影以底片拍攝，並首次與攝影師上野千藏合作拍攝電影，兩人一同將美麗的四季和「藤野」與「京本」的模樣，精心地記錄在底片中。音樂部分則由曾經手米津玄師和宇多田光的歌曲的音樂家坂東祐大負責，《驀然回首》首支預告的音樂也由他製作。

