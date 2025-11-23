是椰子還是柿子？ 屏東九如「椰柿」上市 開放預購嘗鮮
〔記者羅欣貞／屏東報導〕外觀看起來像椰子，果肉卻是橘黃色，像柿子也像南瓜，這是屏東縣九如鄉農會推出的新興果樹「椰柿」，目前種植的人不多，產量少，農會採預購販售，讓喜歡嘗鮮的民眾又多了一種選擇。
椰柿的表皮綠色又帶點咖啡色，原產於拉丁美洲，在台灣屬新興果樹，因果實的外觀宛如縮小版的椰子，切開後果肉的色澤像柿子的橘黃色，所被稱為椰柿，屏東縣九如鄉有農友歷經多年試種成功。
農民龔足表示，園裡的椰柿已經種了5年，結果率蠻高的，當果柄和果蒂連接的邊緣變成黃色，就可以採收，椰柿要種植3至4年才會結果，一年四季都會開花結果，肥培管理很重要，要有足夠的養分果實才會長得好。
推廣在地農業不遺餘力的九如鄉農會，特別提供平台助小農銷售農產品；九如鄉農會總幹事龔泰文表示，椰柿外觀有一點像椰子，但是裡面的果肉像洋香瓜、像柿子，吃起來的感覺類似洋香瓜，果樹會一直開花，一年四季都可以採收，所以可以分散栽培風險，就算有時候遇上強風或暴雨沒有收成，但是下一季就會繼續開花，屬於高產作物。
龔泰文表示，若作物種植面積太多，就會供過於求有價格差，因此農會鼓勵農友可以嘗試種植多種作物 ，尤其許多新興果樹，經濟價值高，椰柿就是其中一種，它食用的方式跟黃金果一樣，可避開果籽切片食用，吃起來帶點南瓜及土芒果的口感，甜度高、纖維多，目前九如鄉農會採預購方式販售，讓喜歡嘗鮮的民眾有多一種選擇。
