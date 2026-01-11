是母雞卡！《卡片戰鬥!!先導者Divinez幻真星戰篇》首集「三角初華」驚喜客串

武士道（Bushiroad）旗下知名的卡牌對戰，最新動畫《卡片戰鬥!!先導者 Divinez 幻真星戰篇》在 1 月 10 日正式播出第一話，而許多觀眾都在其中一幕發現了驚喜彩蛋，甚至一度以為自己是不是看錯。居然出現了來自《BanG Dream! Ave Mujica》的人氣角色「三角初華」。

是真的三角初華本人！（圖源：バンドリ！ BanG Dream! 公式）

在動畫《卡片戰鬥!! 先導者 Divinez 幻真星戰篇》播出沒多久後，第一集 6 分 36 秒處，出現了一名神似「初華」的角色，引起許多觀眾討論。而《BanG Dream!》官方事後也確認劇中客串的就是樂團「Ave Mujica」的「三角初華」。雖然只是短暫客串，但跨作品的夢幻聯動立刻引起雙方粉絲的熱烈關注。

廣告 廣告

當然，這兩者其實都是屬於武士道旗下的多媒體企劃。並且這並不是武士道首次安排旗下 IP 進行客串，過去《BanG Dream!》系列的其他角色也曾以路人等形式出現在《卡片戰鬥!! 先導者 Divinez DELUXE 篇》的歷代動畫作品中。甚至這次官方還暗示，可以使用特定標籤「#AveMujica発見」在 X（推特）上分享，之後可能還會有更多與 Ave Mujica 相關的內容。