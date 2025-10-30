是潔癖？還是強迫症？精神科醫師解析差異

好醫師新聞網記者游尚智／台北報導

圖：愛乾淨沒有錯，但怎樣算是「過份的愛乾淨」？／本報資料照片

有些人愛乾淨到讓人佩服，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔癖。臺北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。

檢查地板十幾次仍不放心——「強迫症」患者的內心拉鋸一名年近六旬的家庭主婦A君，長年陷入莫名焦慮與失眠。她每天最耗時的事，不是煮飯或打掃，而是「檢查家中地板是否有落髮」。即使剛檢查過、確定地板乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看，反覆十多次才罷休。甚至外出買菜途中，也會突然折返家中再次檢查。

廣告 廣告

雖然外人認為她是「潔癖」，但實際上除了地板一塵不染外，家中其他地方反而因為她沒空整理而雜亂不堪。這類重複、無法控制的行為，正是強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）的典型表現。

楊逸鴻說明，強迫症患者常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法停止的念頭或動作。若症狀造成生活困擾，建議接受治療。

過去治療以心理諮商為主，效果有限；隨著精神科藥物進步，現今多採用抗憂鬱劑為主的藥物治療，有時輔以抗焦慮或抗精神病藥，效果良好。大多數患者經一年穩定治療後，大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。

一塵不染也焦慮不安——「強迫人格」的完美壓力

另一位年近六旬的主婦B君，同樣重視整潔，卻與A君不同。她檢查地板後若沒發現髮絲，一天內就不再重複檢查，但她對整體秩序要求極高：桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列。家中總是一塵不染，但她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。

楊逸鴻指出，這類情況屬於強迫人格（Obsessive-CompulsivePersonality）。患者多追求秩序、完美與控制感，有時甚至表現在「囤物」傾向，捨不得丟東西、覺得物品將來一定有用。雖不一定需要治療，但若已造成家庭衝突或生活壓力，仍建議尋求協助。治療方式以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥，效果通常良好，症狀穩定後可逐步停藥。

楊逸鴻醫師提醒：懂得放手，也是健康的一種能力楊逸鴻提醒，強迫相關問題並非意志薄弱或「太愛乾淨」，而是大腦功能暫時失衡的表現。若過度追求完美、整潔或檢查行為，已導致焦慮、失眠或家庭緊張，就應及早尋求專業協助。他強調，潔淨與秩序本身沒錯，但當它變成壓力，就需要學習適度放手。在專業治療與家人理解的支持下，多數患者都能恢復平衡、重新找回自在的生活。