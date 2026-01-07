是營養也是負擔？營養師揭「隱形磷」危機 3步驟教你遠離高血磷風險

【健康醫療網／編輯部整理】「磷」是人體內含量僅次於鈣的第二高礦物質，對於建構骨骼、能量代謝、維持細胞功能等都非常重要，這項對人體影響重大，但在日常飲食中常被忽略的磷，卻是一把潛藏風險的「雙面刃」。國泰綜合醫院營養師劉皓丞警告，若過量攝取加工食品中高吸收率的「無機磷」食品添加物，不但會加速鈣質流失，增加骨質疏鬆風險，更可能對腎臟與心血管健康帶來負面影響，尤其腎功能不佳者，更需特別警惕。

磷是骨骼與能量關鍵元素 長期過量恐提高骨鬆風險

劉皓丞營養師指出，人體內約85%的磷存在於骨骼和牙齒中，是維持結構穩固的基石。此外，磷在能量（ATP）代謝、核酸組成（DNA、RNA）、維持血液酸鹼平衡與幫助心肌與骨骼肌收縮等方面，都扮演著不可或缺的關鍵角色。根據衛福部建議，成年人一天的磷攝取量約為800至1000毫克，上限為4000毫克。若長期超過建議量，尤其是來自食品添加物的無機磷，恐會加速鈣質流失，增加骨質疏鬆風險。

天然磷與無機磷大不同 加工食品成隱形高風險來源

至於飲食中的「磷」來源，劉皓丞營養師指出，可分為天然有機磷與加工食品中的無機磷。他提到，肉類、蛋類與乳製品等動物性食物，磷的吸收率約為4到6成；全穀類與堅果等植物性來源，因以植酸型態存在，吸收率較低。相較之下，加工食品中常見的磷酸鹽等無機磷，吸收率高達9成以上，容易在不知不覺中攝取過量，對需要限制磷吸收的腎臟病與透析患者，健康上非常不利。

吃原型食物避開加工品 看懂食品標示遠離「隱形磷」

為了讓民眾能聰明攝取磷，遠離過量風險，劉皓丞營養師提醒，日常飲食應主要以「原型食物」為主，避免攝取如香腸、火腿、奶精等加工食品，基本上均衡飲食即可攝取足夠的有機磷，至於天然的高磷食物來源包括乳製品（鮮奶、優格）、乾豆類（紅豆、綠豆）、全穀類（糙米、薏仁）、內臟類以及堅果類。

廣告 廣告

其次，可以看食品標示，避開含「磷」的添加物。在選購商品時，應仔細觀察外包裝，若發現成分標示有磷酸鈉、焦磷酸鈣等含磷添加物應盡量避免，挑選食品掌握「添加物越少、加工越少」的原則。

腎臟病友應嚴控磷攝取 定期追蹤血磷防器官病變

劉皓丞營養師特別呼籲，腎臟病友需特別管理磷攝取，並定期追蹤。由於腎功能不佳會影響磷離子的代謝能力，病友除了必須定期抽血監測血磷值、遵從營養師的個人化飲食建議外，必要時須依醫囑服用磷結合劑，例如氫氧化鋁或碳酸鈣，以有效降低磷的吸收，避免血磷過高，導致器官病變。

原文出處：國泰醫訊292期

【延伸閱讀】

腎友中秋、外食飲食攻略！ 「高鉀高磷陷阱」這樣避開更安心

元宵節湯圓暗藏高磷！ 醫點名「這1類人」須特別注意



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67287

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw