是爆料還是業配？館長便當店遭員工揭露「這些事」 網笑：新型態工商

網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，造成外界熱議，不過儘管爆料的用意是揭露館長的惡行，李慶元卻不知不覺地分享了許多館長便當店的正面優點，包含一切遵守《勞基法》、使用最好的食材等，讓不少網友笑稱「根本新型態工商」！

李慶元意外在爆料過程中分享了館長便當店的優點。（圖／翻攝李慶元臉書、館長YT）

館長前員工李慶元日前開直播指控，館長曾要求特助小偉拍下體照甚至逼對方「睡大嫂」，也疑似不管不顧自己養的狗大雄，多項爭議行為掀起一陣輿論，然而在爆料過程中，李慶元也意外分享了館長在經營便當店上的用心。

李慶元在直播中表示：「食材你都要用好的，肉你都要用溫體的，便當盒要用最好的，什麼都要用最好的，因為你陳之漢有頭有臉嘛，所有員工都要按照《勞基法》」。此話一出，讓網友直呼「我懷疑這是新型態的工商模式，但我找不到證據！」、「便當我吃過真的很好吃」。

醫師蘇一峰也笑喊「靠杯啊！這是什麼爆料」，直言根本是「業配文的範本」。網紅陳沂也分享自己的看法：「不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的？」稱自己都想去買館長便當了，另外也諷刺道：「館兒你要慶幸，用89的好處是，他們連要出來爆料都講不到痛點，連故事都獵奇到讓人難以置信。」

