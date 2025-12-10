「是的」川普嗆明新任聯準會主席必須快速調降借貸成本

美國總統川普近日在接受《Politico》專訪時明確表示，「立即降低利率」將成為挑選下一任聯邦準備理事會（Fed）主席的核心條件，揭示他對貨幣政策方向的強烈期待，也意味著聯準會未來的獨立性與降息節奏將更深受政治氛圍牽動。



在專訪中，川普被問及新任主席是否必須快速調降借貸成本時，他直接以「是的」回應，顯示白宮期望聯準會與現行路線出現明顯轉折。他並再度批評現任主席鮑爾（Jerome Powell）「拖累經濟成長、壓縮物價可負擔性」，認為美國民眾正承受高利率壓力，經濟則「與利率搏鬥」。川普強調，降息是讓家庭預算獲得緩解的關鍵，尤其對購屋者、車貸與信用卡負擔沉重的族群更是如此。

廣告 廣告

白宮的論述圍繞在可負擔性危機。房貸利率在高檔盤旋，信用貸款與車貸壓力同步上升，使家庭財務承受更大負荷。川普主張，若聯準會不再以緊縮政策限制經濟，他的稅改、投資與就業政策將能催動成長並創造更樂觀的市場前景。

聯準會內部對降息時機與幅度意見是關鍵



根據路透社報導，聯準會本周會議預期將小幅降息一碼（0.25個百分點）。然而，外界更關注會後聲明與經濟預測是否釋出更多線索，以判斷決策官員是否準備進一步放寬政策，或在通膨仍顯僵固的情況下採取更謹慎的態度。若聯準會內部對降息時機與幅度意見不一，新任主席將面臨與鮑爾相同的政治壓力：一邊是白宮敦促更積極寬鬆，一邊是學界與市場提醒通膨風險未除。

部分經濟學家警告，過度激進的降息可能重新推升需求，反而加劇通膨壓力，甚至可能拉高長期公債殖利率，使房貸利率維持高檔，衝擊房市表現。專家強調，貨幣政策終究必須依據經濟基本面，而非政治訊號；倘若通膨遲遲未能回落至2%的設定目標，聯準會的降息空間將相當有限。

儘管外界充滿疑慮，川普仍透過公開談話向市場及未來的主席人選傳遞明確訊息：白宮期待快速行動。隨著鮑爾任期即將於明年5月屆滿，川普預計在明年初提出繼任提名。聯準會的路線之爭，也正迅速成為下一階段美國政治與經濟辯論的焦點。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

